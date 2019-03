© foto di Federico Gaetano

"Dybala è un ragazzo con cui ho giocato a Palermo. Da un punto di vista qualitativo ha tanto da dare: stasera non lo so, sicuramente è uno che può avere il colpo del campione in qualsiasi momento". Della Joya parla Enzo Maresca, presente a Roma da Claudio Ranieri per il Master del corso allenatori, a Sky Sport 24. Il vice allenatore di Pellegrini al West Ham parla di Simeone. "Il Cholismo è sofferenza, è un tecnico che ha tanti pregi caratteriali ma pure tattici, anche lì è forte. Ti insegna a soffrire per come allena, per come lavora, la sua è una squadra capace di farlo".