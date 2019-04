Marino: "Icardi-Juventus? Non con una moglie che va in giro per le tv"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio&Mercato’, è intervenuto il direttore sportivo Pierpaolo Marino: “Allegri allenerebbe volentieri Icardi, ma è stato ben distante dallo schierarsi. Alla Juventus si fanno delle considerazioni, con una moglie che va in giro per le televisioni non credo che lo prenderebbero. Non ce li vedo Marotta e Paratici a mettersi al tavolo per fare questa trattativa. C’è un paletto, la Juventus ha sempre puntato sulle regole etiche e di spogliatoio dai tempi di Trapattoni e Giovanni Agnelli, non ce la vedo a puntare su Icardi per la questione della moglie. L’Inter? Se resta e non rinnova è un danno per i nerazzurri. Non credo che il problema sia con Spalletti ma con lo spogliatoio”.