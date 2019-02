© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio e Mercato’, è intervenuto il direttore sportivo Pierpaolo Marino: “Icardi? Difficile capire le motivazioni. L’ipotesi più accreditata è che le dichiarazioni di Wanda Nara abbiano trovato lo spogliatoio. Lei ha accusato la squadra per scagionare Icardi, probabilmente hanno innervosito la squadra. La fascia di solito va assegnata al giocatore con più presenze, è possibile che la squadra abbia revocato la fiducia al capitano. A quel punto la società non può fare altro che intervenire. A me è capitato di dover mettere fuori rosa dei giocatori su pressione della squadra. Tutti quelli che disturbano il risultato di gruppo con gli obiettivi personali devono essere esclusi. Mi è capitato di dover mettere Pizarro fuori rosa per problemi legati al rinnovo di contratto, sono cose che a volte sono necessarie. Come arrivare a fine stagione? Il fatto patrimoniale passa in secondo piano rispetto agli obiettivi dell'Inter. La mossa che ha fatto la società, accontentando il gruppo, è una mossa che serve a creare la coesione per finire la stagione. Io credo che i dirigenti dell'Inter, nel momento in cui trattavano il contratto, erano convinti che non ci fossero club intenzionati a pagare la clausola. Ausilio mi ha detto che non l'ha chiesto nessuno per ora".