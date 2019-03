© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio & Mercato’, è intervenuto il ds Pierpaolo Marino: “Il derby? Spesso la squadra in difficoltà sovverte il pronostico. Sicuramente alla vigilia Spalletti è in una posizione più scomoda di Gattuso. Per Spalletti potrebbe essere una perdita di credibilità che potrebbe pesare tantissimo, ci sono tante squadre affamate dietro. I derby però non sono mai gare dal pronostico scontato. Sarebbe una follia esonerare Spalletti dopo il derby, anche perché la società sarebbe in una posizione scomoda se la squadra non andasse in Champions League”.