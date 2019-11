Marino sul Napoli: "Ritiro unico modo per colpire i giocatori"

© foto di Federico De Luca

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha detto la sua a Radio Rai sulla situazione in casa Napoli, club di cui è stato in due occasioni direttore generale, nel periodo Ferlaino e all'inizio dell'era De Laurentiis: "Non sono il giudice che può dire chi ha sbagliato. Conosco bene l'ambiente di Napoli. Mi sento di dire che la situazione sicuramente potrà evolversi in senso positivo. Probabilmente queste prese di posizione dalla società di portare i giocatori in ritiro, che è l'unica arma per stimolare e disturbare la squadra, dato che i contratti dei giocatori portano difficoltà nello stabilire sanzioni. Per questo si opta per il ritiro. Penso che De Laurentiis che sia un presidente esperto abbia voluto creare un po' di tensione in una squadra che era andata un po' giù sotto questo punto di vista in campionato".

"Napoli è un ambiente particolarmente effervescente, le pressioni sono pesanti da sopportare per i giocatori. Il ritiro è una cosa che turba i giocatori più che una sanzione pecuniaria e la società vi ricorre quando non si riesce a trovare quella tensione giusta per svoltare. Poi si poteva essere più accondiscendenti da una parte e dall'altra, magari lasciando andare i giocatori a casa dopo Salisburgo e rivedere il giorno dopo la situazione".