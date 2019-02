© foto di Federico De Luca

Intervenuto negli studi di Rai Sport, Pierpaolo Marino svela un retroscena di mercato su Paulo Dybala, attaccante classe 1993 della Juventus e della nazionale argentina, ai tempi in cui lavorava per l'Atalanta: "Dybala? Era entusiasta di venire all'Atalanta. Noi però in quel periodo eravamo immischiati nel caos scommesse, avevamo paura di non salvarci. Poi quando tornai a riprendere le cose, un altro intermediario lo portò al Palermo per 12 milioni, noi l'avevamo preso per 4".