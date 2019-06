Marocchino: "Juve, Sarri il tecnico che si avvicina di più a Guardiola"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso della trasmissione ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex giocatore della Juventus Domenico Marocchino: “Un nome che non ho mai sentito e che mi stuzzicherebbe per la panchina della Juventus? Li hanno fatti tutti, dovrei direi qualche nome inusuale. Quello che mi fa riflettere è che mi sembra difficile che la Juventus abbia scelto il nome dell’allenatore un mese fa. Ipotizzo che da marzo fossero già in trattative in caso di addio di Allegri. Mi pare strano che si debba aspettare le finali o il verdetto della Uefa. Zidane il prescelto? Sicuramente nell’ordine c’erano Zidane, poi Mourinho e poi Sarri. A me Mourinho piace, non è che facesse un gran gioco ma è un grande motivatore”.

Su Sarri: “Siamo invasi dalla Toscana… sicuramente è diverso come gioco, è quello che si avvicina di più a Guardiola come qualità di gioco. È un allenatore molto bravo dal punto di vista della qualità del gioco. Il look è particolare. Anche Klopp è un allenatore che mi piace, è uno che ha saputo ironizzare anche sulle finali che aveva perso. Fa giocare bene le squadre ma è anche concreto. A quei livelli lì tutti hanno qualcosa”.

Da Allegri a Sarri la Juve fa un passo avanti o indietro? “Ai posteri l’ardua sentenza. Sarri ha guadagnato qualcosa con la coppa che ha vinto. Come diceva mia mamma, rilevare un’attività che va molto bene è difficile. Magari Sarri farà bene ma non come Allegri, se si guardano i risultati. Dipenderà da tanti fattori: fortuna, campagna acquisti, il calcio si gioca sui particolari. Napoleone diceva che non voleva generali bravi, ma fortunati. Sicuramente questo campionato non sarà noioso, mentre per le coppe se la giocheranno sempre 8-9 squadre. La Juventus in questo momento sembra un iceberg, si vede la punta, ma sotto c’è sicuramente qualcosa di più grosso di quello che appare,. Adesso ci sono tante chiacchiere, tante valutazioni, ma di contenuti ce ne sono pochi. Io credo che la Juventus sappia già”.