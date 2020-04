Martin Jol su Eriksen: "Se non gioca all'Inter meglio che torni in Premier League"

Martin Jol, ex allenatore dell'Ajax, ora consulente dell'Ado Den Haag, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Christian Eriksen, che lui ha fatto esordire a 17 anni con la maglia dei Lancieri: "Ha tutto per essere un leader nell'Inter, già da ragazzo era uno speciale. Con la palla fa tutto". Però il tecnico ha idee chiare anche sulla permanenza in Italia: "Il mio amico Raiola mi ha sempre detto che la A ti insegna a diventare professionista ma lui non è più un ragazzino. Se giocherà sempre, l'Inter sarà stata una buona scelta, altrimenti non lo sarà stata. E' troppo bravo per non giocare e se non trova spazio meglio tornare in Premier o scegliere la Spagna".