Martin Palermo elogia Lautaro Martinez: "È uno dei migliori. Il potenziale è di altissimo livello"

"Lautaro è uno dei migliori". Parola di Martin Palermo, ex attaccante argentino, sul nuovo bomber albiceleste del momento, Lautaro Martinez. L'ex Boca Juniors ha ammesso di "essere molto fiducioso, il potenziale mostrato all'Inter è di altissimo livello. Ha molte cose da imparare per continuare a maturare, ma ha già dimostrato di essere al livello di poter ottenere quel posto in Nazionale" le sue parole ai microfoni di AS.