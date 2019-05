Massimo Brambati: “Sarri non adatto per la Juve, serve Conte”

Radio bianconera, la Juve sempre in diretta

L’ex calciatore, ora opinionista e procuratore sportivo, Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera:

“Sarri per la Juventus? Credo che ad oggi Sarri non abbia vinto niente e quindi prendere un allenatore alla Juve, dopo Allegri che ha vinto 5 scudetti consecutivi, credo che non sia giusto. Credo che serva un allenatore importante e che sappia vincere. Io punterei su Antonio Conte”, ha concluso.