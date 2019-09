Mauri sulla Nazionale: "Girone di bassa qualità, difficile giudicarla ora"

© foto di Federico Gaetano

Stefano Mauri, ex centrocampista della Lazio, ha parlato a Radio Sei della Nazionale e dei biancocelesti: "La Nazionale ha intrapreso una strada lunga, è difficile giudicarla adesso. C'è stato un ricambio e molti giocatori devono dimostrare ancora tanto. Bisogna esser consci della qualità del girone che sta affrontando l'Italia, che è piuttosto bassa. Mancini alla fine convoca sempre Immobile, anche se a volte gli preferisce Belotti, il segnale di ieri è importante. Così come è importante per Ciro riuscire a segnare, ne aveva bisogno".