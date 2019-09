Maurizio Paniz: “Ecco perché la Juve ha avuto difficoltà a vendere”

Ai microfoni di TMW Radio, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’avvocato Maurizio Paniz: “Il caso legato a Emre Can? Purtroppo il problema è a monte. Non sono riusciti a trovare delle soluzioni tempestive e adeguate per ridurre la rosa. Dispiace che dei giocatori che sarebbero titolari in tutte le rose siano fuori dalla lista Champions. La Juve è stata costretta a metterli fuori dalla lista, dispiace. Il ragazzo va capito, è arrivato a parametro zero e gli erano state fatte delle promesse importanti. Evidentemente la motivazione economica non è mai quella principale per il calciatore, essere escluso per una legge drastica di numeri fa male. Spero che abbia più spazio in campionato, anche se Sarri non è uno che fa ruotare molto i giocatori. Non è facile guidare una Juventus che ha questi problemi di organico. Non sarà un problema di facile soluzione. Ma il dispiacere dal punto di vista umano va sicuramente compreso. Non ho una conoscenza approfondita della persona Sarri per potermi esprimere. Sicuramente è importante in qualsiasi gruppo far sentire importanti tutti, i primi così come gli ultimi. Qualche problema in casa Juve c’è e va risolto dalla società, che in passato è stata un esempio nella gestione di certe situazioni”.

Sul mercato difficoltoso della Juventus: “Il discorso è molto semplice, la Juventus ha raggiunto un livello top, i giocatori sono trattati a livello top sia come ingaggio che sotto tutti gli altri punti di vista. Quante sono le società al mondo che possono permettersi ingaggi a livello di Juve? Sicuramente 4-5, non di più. Bisogna che si combinino le necessità delle società acquirenti e del giocatore, che spesso sa che ovunque vada andrà a peggiorare la propria condizione. Evidentemente questo rende più complesse le operazioni in uscita”.