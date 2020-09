Maxi Lopez attacca Wanda Nara: "Ho 2 figli positivi al coronavirus per colpa sua". Lei smentisce

L'attaccante argentino Maxi Lopez, attualmente alla Sambenedettese, ha duramente attaccato la sua ex moglie Wanda Nara nel corso della trasmissione televisiva 'Los Angeles de la Mañana': "Sono indignato, è una donna incosciente - ha detto -. Ho due figli positivi per colpa sua. Le avevo detto di non andare a Ibiza, tutti quelli che ci vanno tornano positivi, ma lei è andata comunque. Se non li capiva lei i pericoli di quella vacanza, chi poteva capirli?"

Tanti i giocatori andati a Ibiza in vacanza dopo la finale di Champions e rientrati a Parigi positivi: Di Maria, Paredes, Neymar, oltre a - scrive 'L'Equipe' - Icardi, Keylor Navas e Marquinhos.

Pronta la replica di Wanda Nara, che ha smentito la notizia con un post su Instagram: "Sia io che i bambini stiamo bene", ha scritto.