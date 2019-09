© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, ha voluto dire la sua sul clamoroso divorzio maturato l'ultimo giorno di mercato fra il club nerazzurro e Mauro Icardi. "Da dirigente - racconta a FcInterNews.it -, se mi fossi trovato in una circostanza simile avrei provato a recuperarlo. Al netto dei tanti problemi che sono sorti, resta un attaccante micidiale come pochi sotto porta. Avrei alternato un po' di bastone con un po' di carota, tipo convocarlo per la tournée e farlo giocare in amichevole. Recuperato poteva essere ancora importante e avrebbe formato una grande coppia con Lukaku".