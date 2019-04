© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Critiche da tutta Europa alle dichiarazioni di Leonardo Bonucci dopo Cagliari-Juventus. Tra queste, anche quelle di Memhis Depay, stella dell'Olympique Lione e dell'Olanda: "Sono deluso nella tua reazione, il ragazzo può gioire come vuole. Il suo ruolo ed essenziale per la sua squadra e gioca con tanto orgoglio per il suo paese Italia. Deve essere rispettato per questo. We Will not be quiet!".