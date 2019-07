Mencucci: "Chiesa? 0 vincoli, asset incluso nella vendita a Commisso"

© foto di Federico De Luca

Sandro Mencucci, ex ad della Fiorentina che ha appena lasciato il club viola dopo 17 anni, ha parlato a La Gazzetta dello Sport soffermandosi anche su Federico Chiesa: "Non esiste alcun vincolo. Chiesa è un asset che è stato incluso nella vendita. Decideranno la nuova proprietà e il giocatore, che non ha nemmeno un agente ma una famiglia serissima che lo assiste in tutto".