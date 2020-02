vedi letture

Mertens raggiunge Hamsik: è in vetta alla classifica cannonieri del Napoli ex aequo

Con il gol di oggi, Dries Mertens in Napoli-Barcellona ha raggiunto Marek Hamsik in cima alla classifica dei cannonieri del Napoli: 121 gol per il belga, altrettanti per l'ex capitano slovacco.