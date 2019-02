© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il terzino Djamel Mesabh, ex di Milan, Parma e Sampdoria fra le altre, in un’intervista rilasciata a un’emittente svizzera è tornato all’esperienza con il Lecce dove ha giocato dal 2009 al 2012: “Ho vinto un campionato di Serie B nel 2010 e l’anno successivo ho giocato in Serie A. Sono fiero di aver vestito la maglia giallorossa, è stata una grandissima esperienza sia a livello calcistico sia umano e mi ha permesso di fare grandi progressi e dimostrare di essere un buon calciatore per il campionato italiano. Inoltre mi ha fatto crescere come uomo. - conclude Mesbah come riporta Pianetalecce.it - Di Lecce ho un bel ricordo anche perché li sono nati i miei due figli e lì ho ancora una casa per le vacanze”.