Milan, 4 marcatori differenti. L'ultima volta due anni fa, Bonaventura comune denominatori

vedi letture

Era da maggio 2018 che il Milan non mandava in rete quattro giocatori differenti in una partita. L'ultima volta risale alla giornata conclusiva della stagione 2017-18, 5-1 alla Fiorentina con Rino Gattuso in panchina. Gara che ha sancio la qualificazione in Europa League dei rossoneri. Per la cronaca anche allora fece gol Giacomo Bonaventura. Gli altri marcatori furono Calhanoglu, Cutrone e Kalinic.