Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha confermato che sabato 17 agosto, alle ore 20,30, la squadra di Giampaolo affronterà in amichevole il Cesena allenato da Francesco Modesto davanti al pubblico dell'Orogel Stadium Dino Manuzzi. Dopo il trittico di impegni negli Stati Uniti e a Cardiff, nel Regno Unito, per l'ICC e l'amichevole internazionale in programma sabato in Kosovo contro l'FC Feronikeli, un'altra sfida amichevole attende la squadra di Marco Giampaolo, che potrà così testare il proprio stato di forma in vista dell'esordio in Campionato previsto per il 25 agosto a Udine.