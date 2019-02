Milan, Bierhoff: "Piatek? Partire bene aiuta. Gattuso mi ha sorpreso"

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante del Milan Oliver Bierhoff ha parlato a MTV soffermandosi anche su Krzysztof Piatek, autore di almeno un gol nelle prime 4 partite da milanista (proprio come il tedesco). Questo quanto riportato da Milannews: "Devo ammettere che non ho visto tantissimo di Piatek, perché stiamo facendo dei grandi progetti in Germania. Ci vuole grinta, carattere, voglia di fare gol. Sicuramente partendo bene subito, come è successo a me, prendi fiducia e le cose vengono più facili e cerchi di sfruttare il momento. Similitudini con la mia situazione quando arrivai al Milan? E' un grande orgoglio indossare la maglia del Milan, a me ha dato più una spinta, che essere un peso. E' stata la mia prima piazza veramente grande, mi ha dato delle motivazioni in più. Gattuso allenatore? E' più maturo, più tranquillo. Devo ammettere che quando l'ho visto la prima volta non avrei mai potuto prevedere la carriera che avrebbe fatto. Sin da subito si è visto il suo carattere e la grande determinazione. Ha cercato subito il suo spazio, con grande cuore. Ha sempre avuto la testa sulle spalle, dietro all'aria da giocatore tutto grinta. E questo penso che si veda adesso che ha intrapreso la carriera di allenatore. Sono contento che lui, Paolo e Leonardo siano ancora in rossonero. Mi auguro che il Milan possa presto a tornare a giocarsi lo Scudetto".