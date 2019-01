Milan, Biglia brucia le tappe: può rientrare alla ripresa del campionato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lucas Biglia potrebbe tornare in campo con grande anticipo rispetto alla prognosi di novembre (4 mesi). Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista del Milan non dovrebbe recuperare per la gara di Coppa Italia del 12 gennaio e neanche per la Supercoppa in programma il 16 a Gedda, ma sicuramente per la ripresa del campionato, il 21 col Genoa o, al massimo, il 26 gennaio a San Siro con il Napoli.