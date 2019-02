Fonte: milannews.it

© foto di J.M.Colomo

Mattia Caldara, con tutta probabilità, sabato scenderà in campo con la formazione Primavera nella sfida col Palermo. L'ex difensore atalantino non gioca dallo scorso 20 settembre, giorno in cui i rossoneri superarono il Dudelange in trasferta. Si è trattata anche dell'unica gara della stagione per Caldara e l'unica partita in Europa League dove il Milan è uscito dal campo senza subire gol.