Milan, Calhanoglu premiato da Boban e Maldini per le 100 presenze

Contro la Roma, Hakan Calhanoglu ha raggiunto il traguardo delle cento presenze in maglia rossonera. La dirigenza del Milan ha voluto celebrare il fantasista turco: Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno raggiunto e premiato il giocatore, come dimostra l'immagine pubblicata sugli account social del Diavolo.

In recognition of your 💯 appearances, Hakan!

Complimenti per le tue 💯 presenze, @hakanc10!#SempreMilan pic.twitter.com/X6qlNR1UFI

— AC Milan (@acmilan) 30 ottobre 2019