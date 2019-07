Milan, dalla Primavera alla B: arrivano le offerte per Maldini Jr

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Maldini si troverà presto in una situazione insolita. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il direttore tecnico del Milan dovrà infatti valutare le offerte di società di Serie B arrivate per il figlio Daniel, il quale, nella scorsa stagione, si è messo in bella mostra con la Primavera rossonera.