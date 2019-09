© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pedro Guilherme ancora out, questa la decisione di mister Vincenzo Montella. Ecco tutti i convocati della Fiorentina per la sfida di domani sera a San Siro contro il Milan, valida per il sesto turno di Serie A:

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Pulgar, Zurkowski.

Attaccanti: Boateng, Chiesa, Ghezzal, Ribery, Sottil, Vlahovic.