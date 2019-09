Milan, fuori Piatek e Paquetà, il coraggio ha premiato Giampaolo

Avanti con le proprie idee, sempre e comunque. Marco Giampaolo ha stupito ancora una volta a pochi minuti da Milan-Brescia, quando ha scelto di tenere fuori sia Kris Piatek che Lucas Paquetà, i due acquisti di gennaio scorso. Una scelta coraggiosa, ma che alla fine ha pagato perché il Milan, seppur con diverse difficoltà, ha portato a casa il risultato contro il Brescia. L’1-0 firmato Calhanoglu nel primo tempo, grazie all’assist di Suso spostato sulla corsia destra, è bastato ai rossoneri per salire a quota tre punti e rifarsi dopo il ko di Udine.

Giampaolo ha spiegato così la scelta coraggiosa di tenere fuori il bomber polacco e di inserire a sorpresa Andrè Silva, attaccante portoghese che resta ancora sul mercato dei partenti. “Andrè Silva ha caratteristiche diverse rispetto a Piatek. Oggi ho deciso di far partire Andrè titolare perché ho ritenuto le sue caratteristiche più consone. Di volta in volta mi riservo la possibilità di scegliere, così come ho scelto Kessie e Bennacer. Il Milan dispone di giocatori di livello, più o meno sullo stesso piano, voglio sfruttare le caratteristiche di ognuno. Si può anche stare in panchina, non succede niente. Può essere uno stimolo per il calciatore stesso, una motivazione forte. Io mi auguro sia tale. Piatek poi è entrato con il piglio giusto. Sta fisicamente un po’ peggio rispetto ad Andrè. Il tempo non può far altro che migliorare la situazione”.

Dunque nessuna gerarchia, Giampaolo ha voluto mandare un messaggio a tutti: l’intera rosa sarà protagonista, non il singolo. E sarà anche uno stimolo per Piatek perché dovrà impegnarsi ancora di più per riconquistare la titolarità perduta, ma anche per lo stesso Leao che non è stato chiamato in causa nell’arco dei novanta minuti nonostante l’investimento di 28 milioni in estate. Il mister ha preferito Castillejo e Silva, e alla fine il risultato gli ha dato ragione, ma nel corso della stagione tutti saranno utilizzati perché il campionato è lungo e il tecnico spera di sfruttare le caratteristiche di tutto il gruppo.