Milan, Gattuso cambia tutto: con la Lazio 3-4-3 con Caldara

Arrivano importanti novità in merito alla formazione rossonera che sarà schierata domani a San Siro. Rino Gattuso sembra intenzionato a cambiare tutto, dal modulo agli interpreti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico rossonero dovrebbe puntare su un 3-4-3 con Reina in porta ed una difesa formata da Musacchio, Caldara e Romagnoli: sarebbe la prima per l'ex Atalanta da settembre ad oggi. A centrocampo Calabria, Kessie, Bakayoko e Laxalt, con Paquetà quindi ancora fuori, mentre in attacco, nel tridente, Suso, Piatek e Castillejo, preferito dunque a Calhanoglu.