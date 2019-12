Milan, grande festa per i 120 anni: il 15 dicembre a San Siro tanti campioni

Il Milan si prepara a festeggiare 120 anni di storia (il prossimo 16 dicembre) e il club rossonero ha organizzato un grande evento per celebrare al meglio la ricorrenza. Domenica 15 dicembre, a margine della sfida con il Sassuolo, San Siro accoglierà tanti personaggi che hanno fatto la storia del club italiano più titolato in Europa: dai grandi allenatori (Sacchi, Capello e Allegri) ai mitici capitani Rivera, Baresi e Maldini, fino a tutti gli altri protagonisti di tante vittorie, come Savicevic, Massaro, Inzaghi, Dida, Donadoni, Papin, Costacurta, Ambrosini, Albertini e Tassotti.