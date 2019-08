Milan, i convocati per il Cesena: prima per Duarte. Out Bennacer-Leao

Il tecnico del Milan Marco Giampaolo ha convocato 23 giocatori per la sfida contro il Cesena, ultima amichevole di questa estate rossonera. Presente per la prima volta Leo Duarte, mentre sono out gli altri nuovi acquisti Krunic, Bennacer e Rafael Leao. Assente anche Laxalt, giocatore al centro di molte voci di mercato. Questo l'elenco completo:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Soncin

Difensori: Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Musacchio, Romagnoli, Rosriguez, Strinic

Centrocampisti: Biglia, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Maldini, Mionic, Paquetà

Attaccanti: Borini, Castillejo, Piatek, Andre Silva, Suso