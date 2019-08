Milan, i convocati per l'ICC: col Manchester out Theo, c'è Andre Silva

Fonte: acmilan.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Milanello, dopo l'allenamento mattutino, Mister Giampaolo ha annunciato la lista dei convocati per Manchester United-Milan, terza e ultima gara rossonera nell'International Champions Cup 2019 in programma sabato 3 agosto alle 18.30 (le 17.30 locali) al Principality Stadium. Sono 22 i giocatori a disposizione per questa trasferta in Galles:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli, Strinić

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoglu, Krunić, Mionić

ATTACCANTI: André Silva, Borini, Castillejo, Maldini, Suso, Piątek