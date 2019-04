© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attesa in casa Milan per le decisioni del Giudice Sportivo su Franck Kessié e Tiemoué Bakayoko, dopo il brutto gesto alla fine della gara contro la Lazio. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, è difficile che i due rossoneri vengano squalificati dal giudice sportivo, mentre è probabile che ci sia un'ammenda. Inoltre, non si prevedono multe interne da parte del club ai due centrocampisti protagonisti dell'episodio.