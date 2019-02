Milan, infortunio superato per Reina: "Si torna in campo"

Los huevos di Simeone e il vero effetto CR7 che anche la Juventus aveva sottovalutato. Inter-Icardi, 110 milioni di dubbi: così è un danno per tutti

Dalla scorsa estate c'è una nuova frase che va bene per tutte le circostanze e tutte le situazioni. Quando si vuole evitare di ripetere che non ci sono più le mezze stagioni - che si stava meglio quando si stava peggio - si può tirare in ballo da ormai sette mesi Cristiano Ronaldo....