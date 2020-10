Milan, l'ultimo arrivato Hauge scherza sui social: "Se non puoi batterli, unisciti a loro"

vedi letture

Ufficialmente un nuovo calciatore del Milan da qualche ora, l'attaccante norvegese Jens Petter Hauge si è lasciato andare all'entusiasmo per la nuova esperienza, e anche a una battuta sul fatto che avesse appena affrontato i rossoneri - uscendone sconfitto - in Europa League con il Bodo-Glimt, ormai sua ex squadra: "Se non puoi batterli, unisciti a loro", la didascalia che accompagna gli scatti del classe '99 che posa trionfalmente con i suoi nuovi colori.