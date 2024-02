Ufficiale L'ex Milan Hauge torna a casa: l'esterno norvegese dall'Eintracht al Bodo/Glimt

vedi letture

Ritorno a casa per Jens Peter Hauge. L’esterno d’attacco, che nel 2020 ha vestito la maglia del Milan, è tornato al Bodo/Glimt. La società norvegese ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale l’ingaggio del giocatore classe 1999. Il calciatore arriva in giallonero con la formula del prestito secco fino a giugno 2024 dall’Eintracht Francoforte.

Le parole del giocatore

"È la città in cui sono cresciuto e mi sento a casa - ha dichiarato il calciatore norvegese -. Non vedo davvero l'ora che arrivi il prossimo anno, è una sfida fantastica. Si è aperta un'opportunità per ritornare ed è un progetto sportivo incredibilmente interessante e al quale voglio prendere parte. Il Glimt ha fatto passi incredibilmente grandi negli ultimi anni ed è diventato uno dei migliori club europei che gioca ad un livello incredibilmente alto e che gioca in Europa ogni anno.

Puoi metterti alla prova correttamente e loro non hanno mai tolto il piede dall'acceleratore. La maggior parte delle persone che seguono il Bodo/Glimt e mi conoscono, sanno a che livello sono. Lavorerò più duramente che posso per ritrovare la strada per tornare al Jens Petter che tutti conoscono".