© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo le cure a cui si è sottoposto nella giornata di ieri per recuperare dalla contusione alla coscia destra, oggi Alessio Romagnoli non si è allenato a Milanello con il resto della squadra. Secondo quanto appreso da MilanNews però, il capitano rossonero dovrebbe tornare regolarmente in gruppo nelle prossime ore e la sua presenza a Parma non sarebbe a rischio.