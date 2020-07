Milan, la settima da titolare di Biglia arriva 10 mesi dopo l'ultima volta. Era il 23 novembre

Con un futuro sempre più lontano dal Milan (si parla infatti sempre più insistentemente di un suo ritorno in Argentina), il centrocampista Lucas Biglia dovrebbe partire dal 1' nella partita di oggi alle 19.30 che vedrà i rossoneri impegnati a San Siro contro il Parma. Una chiamata alle armi da titolare che Stefano Pioli non gli riservava da oltre 10 mesi, dato che l'ultima volta che si è letto il suo nome in distinta nell'undici iniziale era il 23 novembre, nell'1-1 contro il Napoli. Se dovesse giocare dunque dal 1', come si preannuncia, sarebbe la settima volta in questa stagione.