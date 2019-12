Milan, Leao e i 15 minuti della svolta: ora Pioli può dargli una chance

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Riflessione su Rafael Leao da parte de La Gazzetta dello Sport di questa mattina, con la rosea che si chiede se il portoghese avrà una chance dopo il grande quarto d'ora disputato contro il Sassuolo ieri pomeriggio, nel quale ha colpito prima una traversa e poi un palo. Quindici minuti che potrebbero cambiare la sua stagione e quella dell'attacco del Milan, con Pioli che potrebbe cambiare qualcosa per far coesistere Leao e Piatek in attacco.