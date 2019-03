Milan, multa di 40mila euro per Kessie. All'incontro presente il sindacato

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Secondo Sky Sport, la multa comminata dal Milan a Franck Kessie ammonta a 40mila euro. All'incontro di questa mattina a Casa Milan, oltre a Leonardo e a Maldini c'era anche il sindacato. Quest'ultima presenza è prassi in casi come questi, in cui la sanzione è superiore alla percentuale di stipendio solitamente interessata da multe per motivi disciplinari. L'ivoriano si è assunto le proprie responsabilità, ha chiesto scusa e poi è andato a Milanello per allenarsi.