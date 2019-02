Visita speciale a Milanello per tre grandi ex del Milan, tutti compagni di squadra di Rino Gattuso ai tempi di Carlo Ancelotti. Sui campi d'allenamento dei rossoneri, infatti, si sono rivisti Massimo Oddo, Andrea Pirlo e Massimo Ambrosini, che si sono intrattenuti con il mister, i giocatori e i dirigenti Leonardo, Paolo Maldini e Ivan Gazidis.

