Milan, oggi possibile esordio bis per Paquetà dopo l'infortunio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi contro il Parma alle 12.30 Lucas Paquetà potrebbe fare il suo "esordio bis" dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Difficilmente potrà giocare titolare, ma anche in vista della sfida di Coppa Italia e per rimettere un po' di minuti nelle gambe ecco che oggi Gattuso potrebbe utilizzarlo a gara in corso.