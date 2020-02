© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Possibile chance dal primo per Ante Rebic nel derby di domenica sera contro l'Inter. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, visto il sempre più probabile recupero di Zlatan Ibrahimovic è aperto il ballottaggio tra il croato e Leao, con Pioli che potrebbe optare per l'ex Fiorentina visto il suo maggiore apporto in fase difensiva.