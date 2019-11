Milan, prove tattiche per il Parma: Paquetà rischia di restare fuori

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Prove di formazione per il Milan di Stefano Pioli in vista della sfida contro il Parma di domenica alle 15. Secondo la Gazzetta dello Sport i dubbi del tecnico riguardano tre calciatori che si giocano 2 maglie, ovvero Bonaventura, Paquetà e Calhanoglu. Il primo dovrebbe essere confermato dopo l'ottima prova con gol contro il Napoli, mentre Calhanoglu rientra dalla squalifica. Il brasiliano sta garantendo equilibrio, ma alla fine per la rosea dovrebbe essere lui il sacrificato con Bonaventura mezzala e Calhanoglu spostato più avanti.