Milan, seconda seduta settimanale. Piatek è già rientrato in gruppo

Fonte: acmilan.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo allenamento settimanale, per i rossoneri, in preparazione alla prossima sfida contro di Marassi contro la Sampdoria. Krzysztof Piatek è stato il primo giocatore a rientrare oggi a Milanello, dopo gli impegni con la sua Nazionale. La prima fase della seduta odierna è stata svolta all'interno della palestra con una serie di esercizi sia a corpo libero che con l'ausilio dei macchinari. Successivamente il gruppo è uscito sul campo rialzato dove ha svolto un torello, seguito da un possesso palla.

L'allenamento è poi proseguito con un'esercitazione tecnico-atletica di corsa e conduzione del pallone su metà campo, prima di terminare con una serie di partitelle su campo ridotto.

I portieri hanno svolto esercizi specifici per il ruolo, per poi aggregarsi al gruppo per le partitelle finali.