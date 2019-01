Milan, Suso non convocato per risentimento sovrapubico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto appreso da MilanNews, Suso non figura nell'elenco dei convocati di Sampdoria-Milan, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di domani, a causa di un risentimento sovrapubico. Lo spagnolo, squalificato per la sfida contro la Juventus di Supercoppa Italiana, rientrerà alla ripresa del campionato, al Ferraris contro il Genoa.