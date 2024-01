Politano vuole rinnovare col Napoli, l'Al Shabab punta Suso del Siviglia

vedi letture

L'Al Shabab punta Suso visto che sta sfumando la pista Matteo Politano. Come riporta 'Sky Sport', il club arabo che ha messo nel mirino anche l'allenatore portoghese José Mourinho vuole acquistare un importante ala destra e negli ultimi giorni non è riuscito a convincere l'attaccante del Napoli. Politano, nonostante un'offerta economicamente molto importante, ha rifiutato la destinazione araba perché vuole rinnovare il suo attuale contratto col club partenopeo scadenza giugno 2025.

Suso è tornato in Spagna nell'estate 2020, al termine della sua avventura al Milan. Con la maglia rossonera l'ex Liverpool ha collezionato 153 presenze, realizzato 24 gol e fornito 36 assist vincenti. Numeri più importanti rispetto a quelli che sta collezionando in Andalusia: in 143 partite 10 i gol realizzati e 17 gli assist vincenti.