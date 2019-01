© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Squalificato in Supercoppa Italiana, il calciatore del Milan Suso ha espresso l'amarezza per non aver potuto aiutare i compagni di squadra nella sfida contro il Milan. "Rabbia per non essere stato lì con voi. Rabbia per come abbiamo perso. Rabbia perché sarebbe potuto essere il primo passo verso la risalita. Ma siamo il Milan. E siamo orgogliosi di esserlo. Vogliamo tornare in Champions. Ora più che mai. Torneremo a sorridere, già da lunedì a Genova. Promesso", le parole pubblicate dal calciatore spagnolo.