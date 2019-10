Milito: "Difficilissimo giocare al Camp Nou. Ma l'Inter può farcela"

Barcellona-Inter riporta alla memoria il duello in semifinale fra le due squadre del 2010. L'anno del Triplete nerazzurro. Dalle colonne del Corriere dello Sport arrivano in vista della gara del Camp Nou di questa sera le parole di chi era presente in campo nell'ultimo duello fra blaugrana e nerazzurri: Diego Milito. "Un match epico - spiega l'ex centravanti argentino sulla sfida del 2010 - che aveva Messi, il migliore calciatore al Mondo, in un momento straordinario. Quella fu una grande Inter".

Sulla gara di questa sera il Principe invece ha dichiarato: "Giocare al Camp Nou sarà complicato. L'Inter ha le possibilità per far bene anche se affronterà una grande avversaria"