Ministro Boccia: "Se l'Italia sarà tutta a basso rischio, il 3 giugno si ripartirà"

vedi letture

"Prima del 3 giugno è prevista una valutazione dei dati del monitoraggio che farà il ministro Speranza, che ha preso sempre decisioni che non sono mai state semplici e oggi lo sono ancora di meno. Valuteremo tra giovedì e venerdì. C'è un sistema condiviso dalle regioni, che trasmettono ogni giorni tanti dati. Se l'Italia sarà tutta a basso rischio il 3 si rimette in cammino anche perché c'è l'idea di riaprire le frontiere con i paesi europei, ma sempre con grande cautela, perché non possiamo vanificare i sacrifici che abbiamo fatto". Queste le parole del Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, nel corso dell'intervista registrata per diMartedì, in onda stasera su La7.