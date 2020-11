In corso vertice Governo-enti locali. Boccia: "Sulle scuole si decide in base all'Rt regionale"

vedi letture

In corso un vertice tra il Governo e gli enti locali, in primis le Regioni, in vista delle misure che saranno inserite con il nuovo DPCM. Tra i tanti temi di discussione, oltre all'introduzione di lockdown mirati territorialmente, anche quello delle scuole. Tenerle aperte o no? A tal proposito, riporta Sky Tg24, si è espresso Francesco Boccia, Ministro per gli affari regionali: "Non si deve prendere una decisione univoca sulla scuola ma deve dipendere dal grado di Rt (indice di contagiosità, ndr) in ogni regione", ha detto Boccia, che ha poi ribadito ai governatori locali il supporto del Governo per eventuali nuove restrizioni alla mobilità o chiusure delle attività.